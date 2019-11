L'appello: "Rifate il 'Siren Festival!'"

Da Nicola D'Adamo (NoiVastesi) riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta in merito al futuro del 'Siren Festival'.

L’anno scorso in questi giorni veniva annunciata l’anteprima del Siren Festival da tenere a Londra a dicembre all’O2 Academy Islington. Quest’anno l’annuncio non c’è, quindi significa che l’anteprima di dicembre a Londra non si farà.

Si deduce che se non c’è anteprima non ci sarà nemmeno il Siren Festival 2020 a Vasto.

Dobbiamo prendere atto di questa situazione o ci sono ancora spiragli di manovra? E’ quanto si chiedono molti nostri lettori, preoccupati del fatto che il sito del Siren Festival non è stato più aggiornato dall’annullamento (aprile 2019) e la pagina Facebook è rimasta alla frase: “A causa di diverse sfortunate circostanze che si sono verificate di recente, siamo spiacenti di annunciare che quest’anno il Siren Festival 2019 non si terrà”.

La nostra considerazione è che il Siren Festival ha portato una ventata di freschezza giovanile alla nostra città ed è un evento che si sposa perfettamente con la politica di turismo fatto di Via Verde, piste ciclabili, riserve naturali, splendide spiagge, sana gastronomia, storia e cultura. Speriamo che il nostro appello non cada nel vuoto".