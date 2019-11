Stagione al 'Rossetti': tra i protagonisti Barbara De Rossi, Francesca Reggiani e Flavio Bucci

Sono undici i concerti in programma per la XIII Stagione Concertistica del Teatro Rossetti di Vasto. Il primo appuntamento musicale è in programma domenica 17 novembre, alle ore 17:30 con Daniela Cammarano, violino, e Alessandro Deljavan, pianoforte.

Gli altri concerti sono previsti ogni domenica fino al 22 marzo 2020.

Lunedì 30 dicembre è confermato il consueto Concerto per il Nuovo Anno e alle ore a salire sul palco sarà l’Orchestra Sinfonica Sofia Sinfonietta.

La VI stagione di Prosa inizierà sabato 30 novembre alle 21 con “La maison de santé”, ibero adattamento teatrale a cura di Marco Vallarino del racconto di Edgar Allan Poe: “Il sistema del dottor Catrame e del professor Piuma”. E’ prevista la partecipazione di grandi interpreti come Flavio Bucci, Francesca Reggiani e Barbara De Rossi.

"Vasto - ha detto il sindaco Francesco Menna nel corso della conferenza di presentazione - è uno dei pochi Comuni che va avanti con le proprie risorse. L’unica entrata che abbiamo è quella dell’imposta di soggiorno. Entrata che ci permette per oltre il 50% di coprire il calendario estivo".

“Un cartellone ricco di eventi e di grande prestigio - ha aggiunto l'assessore alla Cultura Giuseppe Forte -. Non è stato facile mettere insieme artisti di grande livello e qualità. Questa stagione è un fiore all’occhiello per il Teatro Rossetti, che ha una capienza limitata. Questo il mio grande rammarico. Confermata anche per quest’anno, per garantire la massima trasparenza, la modalità di acquisto dei biglietti e degli abbonamenti”.

"Per la stagione concertistica - ha rimarcato il direttore artistico Raffaele Bellafronte - verranno a Vasto calibri straordinari. E’ fondamentale tenere una comunità viva attraverso eventi culturali. Una infinita e grande risorsa. I concerti anche quest’anno potranno essere seguiti attraverso la diretta streaming. Un dato importante da non sottovalutare”.

La vendita degli abbonamenti per la stagione concertistica inizierà domani mattina alle ore 10. Per la stagione di prosa la prenotazione degli abbonamenti partirà invece lunedì 18 novembre. Gli acquisti potranno essere fatte online su Do it Yourself o recandosi in Via Alfieri, 35 al quarto piano, dal lunedì al venerdì ore 10:00 -13:00 e nel pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Il costo del biglietto per ogni spettacolo è di 15 euro (studenti 10 euro).

- abbonamento stagione concertistica euro 130 (studenti 90)

- abbonamento stagione di prosa euro 80 (studenti 60).