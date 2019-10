Eric Andersen, il concerto alla Chiesa di Santa Filomena

Appuntamento mercoledì 30 ottobre a Vasto, alle 19 presso la Chiesa di Santa Filomena (via Anelli centro storico), con il concerto di Eric Andersen. per la rassegna 'Musica d'Autunno', evento su iniziativa dell'associazione culturale Il Cineocchio con il coordinamento di Ivo Menna.

È questa un’occasione da non perdere per ascoltare ‘uno degli originali’, uno di coloro per dirla con le parole del poeta Allen Ginsberg, che tentarono di mettere la grande arte in un juke-box.

Insieme a una manciata di giganti come Joan Baez, Bob Dylan, Phil Ochs e Dave Van Ronk, Eric Andersen è infatti uno dei veri fondatori della figura del songwriter come noi oggi la intendiamo, uno di coloro che, all’inizio degli anni Sessanta, si innamorarono delle canzoni popolari, tradizionali americane; canzoni che avevano anche un centinaio d’anni sulle spalle ma perfette nella stesura del testo e nell’accompagnamento musicale.

In concerto Eric suona la chitarra acustica, la chitarra elettrica, l’armonica e il pianoforte ed esegue canzoni che esplorano gran parte delle sue pubblicazioni; Scarlet Rivera è al suo fianco con il suo violino; ad accompagnare questi due ‘mostri sacri’ sul palco del FolkClub saranno la voce della vocalist Inge Andersen e le eleganti percussioni della canadese Cheryl Prashker, per molti anni con la celtic band Runa.