Aeronautica e 'dintorni', a Vasto il cosmonauta Walter Villadei: opportunità per gli studenti

Offrire agli studenti e ai genitori una panoramica delle opportunità sulle molteplici attività e professioni nei settori ad elevata tecnologia, innovazione e operatività dell'Aeronautica Militare, dell'Astronautica e dello Spazio.

Questo il convegno organizzato dall'Associazione Arma Aeronautica Vasto in occasione del suo 40° anno dalla sua costituzione, in collaborazione con Polo Liceale Mattioli Vasto, VastoScienza, apporti Aeronautica Militare e CESMA, patrocinato dal Comune di Vasto, martedì 5 novembre presso l'Auditorium Polo Liceale Mattioli.

Convegno rivolto proprio agli studenti di istituti superiori ed ai genitori, su professioni e lavori in ambiti aeronautica militare, volo ipersonico, volo suborbitale, astronautica e spazio.

L'idea è frutto, sintesi e traguardo degli ultimi anni di attività AAA Vasto con Aeronautica Militare, CESMA, Polo Liceale Mattioli e altri istituti scolastici di Vasto, con frequente partecipazione degli studenti, di studio e aggiornamento culturale, fin dentro basi aeree, enti e industrie, sul ventaglio di ruoli, specializzazioni e operazioni nei campi che spaziano dalla progettazione, costruzione e collaudo di mezzi aerospaziali e apparati, all'esercizio, pilotaggio e missioni, al comando e controllo, alla manutenzione, affidabilità e sicurezza, fino a tutta la vasta, ponderosa e imprescindibile logistica che ne ruota intorno, nonché alla gestione e amministrazione di enti e infrastrutture aeronautiche.

Come da programma interverranno il C.te 32° Stormo Col. Stefano Castelnuovo e il C.te 28° Gruppo/32° Stormo Magg. Marco Santeramo per ambito Aeronautica Militare, il Ten. Col. Daniele Mocio dello SMA per la Meteorologia, il Gen. B.A. (r) Giuseppe Cornacchia del CESMA per il Volo Ipersonico, il Cosmonauta Ten. Col. Walter Villadei dello SMA per ambito astronautica e spazio.

Info convegno:

assoarmaerovasto@yahoo.it

chps030005@istruzione.it