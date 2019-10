La sera di Halloween alla scoperta dei 'misteri' del centro storico di Vasto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La sera di Halloween scopriamo assieme i misteri del centro storico di Vasto?

Ti aspettiamo gratuitamente giovedì 31 ottobre, con ritrovo alle ore 19 e inizio alle ore 19.20 partendo dal Portone di Palazzo d'Avalos e conclusione alle ore 21, a Largo del Fanciullo (accanto alla Cattedrale di San Giuseppe), indossando scarpe sportive, per un cammino cittadino di 3 km comodo e percorribile da tutti e per tutte le età, per scoprire, grazie a un 'Cicerone d'eccezione' (sarà una sorpresa), curiosità e aneddoti, su alcuni luoghi ed edifici nel centro storico di Vasto, percorrendo i vicoli ricchi di storie e misteri.

Ti va di aggregarti? Più siamo, meglio stiamo!

Per ulteriori informazioni e comunicare la propria presenza, contattare il 347-6238600 (Stefano), tramite chiamata diretta, oppure inviando un sms o un messaggio Whatsapp e sarete al più presto richiamati.