Fiera degli ambulanti, domenica appuntamento con il 'Trofeo Bancarella'

Tradizionale appuntamento di fine ottobre a Vasto con il 'Trofeo Bancarella', la fiera degli ambulanti che si tiene su iniziativa dell'Apam Fiva-Confcommercio, in programma domenica 27 ottobre .

Location confermata, anche per questa 33^ edizione , tra via Giulio Cesare, via Alessandrini e dintorni. Attesi centinaia di venditori, non solo dall’Abruzzo ma anche da altre regioni d’Italia.

Il 'Trofeo Bancarella' è legato al ricordo del compianto Cavalier Francesco Smargiassi, per anni presidente provinciale della Confcommercio. Non mancheranno riconoscimenti da assegnare al commerciante che giungerà dalla località più distante da Vasto ed al venditore che allestirà in maniera più originale la sua bancarella.