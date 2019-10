Bagnino di salvataggio, ecco il nuovo corso

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nuovo corso professionale al via per il conseguimento del brevetto di Bagnino di Salvataggio, presso la Piscina comunale di Vasto, a cura della sezione territoriale della Società Nazionale di Salvamento.

L'attività, riconosciuta a livello comunitario europeo e con crediti formativi e preparazione bls, è rivolta a soggetti ambosesso di età compresa tra i 16 ed i 55 anni.

La figura professionale, sottolinea Fernando Sorgente, responsabile vastese della Società Nazionale di Salvamento, consente di organizzare e gestire l’emergenza balneare in qualsiasi condizione, operare per la tutela dell’ambiente naturale interessato all’attività balneare, prevenire, promuovere, valorizzare ed educare in tema di sicurezza balneare e gestire i rapporti con le autorità marittime e forze dell'ordine, servizio di assistenza del 118 ed altre associazioni ed enti ai fini della sicurezza balneazione.

Non poche, poi, le opportunità lavorative presso stabilimenti balneari, piscine, strutture turistiche e parchi acquatici.

Per informazioni si possono contattare i numeri 360-365431 e 328-1078754.