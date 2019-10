Nuovo Centro Benessere: al via la Maratona della Solidarietà

Quando c’è bisogno di fare le cose per bene non ci si deve mai fermare. Mai accontentarsi di quanto fatto, ma aggiungere sempre nuove iniziative, utili a ottimizzare il risultato e a raggiungere più persone possibili. Questo è quello che ha spinto i ragazzi del Nuovo Centro Benessere di Vasto ad organizzare una Maratona della Solidarietà.

Una nuova maratona per raggiungere un ambizioso traguardo

Tradizionalmente sotto il periodo di Natale, presso la loro sede, il Nuovo Centro Benessere organizza una Maratona del Fitness, ovvero una giornata interamente dedicata al movimento rivolta a tutti i soci del centro. Uno dei valori principali del Nuovo Centro Benessere è quello del contributo e per metterlo in pratica hanno deciso di dare vita a una nuova iniziativa: la Maratona della Solidarietà. Con il patrocinio del Comune di Vasto, l’idea è quella di mettere al servizio il proprio tempo, il proprio lavoro e i propri spazi per contribuire ad aiutare chi ne ha bisogno. Come? Con le giornate della Maratona della Solidarietà.

Il programma infatti prevede diverse giornate, aperte a tutti coloro che vogliono partecipare e contribuire, durante le quali verranno messe a disposizione delle Special Class tematiche su vari settori. La prima sarà la Special Class Olistica, con appuntamento fissato a sabato 26 ottobre (dalle 15:00 alle 16:30). Durante queste giornate, altamente emozionali, quattro professionisti metteranno a disposizione le loro competenze in lezioni specialistiche. Sabato 26, con tanta musica dal vivo, si parlerà (e si praticherà) lo yoga per introdurre e far sperimentare gli enormi vantaggi delle pratiche olistiche. Ad accompagnare, sostenere e vitalizzare gli eventi della Maratona della Solidarietà ci saranno i musicisti della Music Player Academy di Vasto, composta da grandi professionisti del mondo della popular music.

Stare bene per fare del bene

L’obiettivo delle giornate della Maratona della Solidarietà (che proseguiranno oltre a quella dedicata allo Yoga di sabato 26 ottobre) è quello di far stare bene i partecipanti e di raccogliere fondi da destinare ad associazioni ed enti che hanno bisogno d’aiuto. Le Special Class sono aperte a tutti e non c’è una quota di partecipazione; è richiesto un contributo a offerta libera, per sostenere la causa del Nuovo Centro Benessere e dare il proprio contributo a chi ne ha più bisogno.

Queste giornate vogliono essere come degli open day delle attività offerte dal Nuovo Centro Benessere, ma soprattutto il desiderio di generare una sorta di circolo virtuoso della solidarietà. Al termine di ogni giornata verranno conteggiate le offerte raccolte e verrà firmato l’assegno pronto per essere consegnato al rappresentate dell’associazione scelta. La speranza è quella che la cifra raccolta sia un invito a donare di più durante le giornate successive, generando una gara a contribuire in maniera sempre più significativa al sostegno di chi è in difficoltà e ha bisogno di aiuto.