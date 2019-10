Raccolta alimentare per le famiglie bisognose, sabato la 'spesa speciale'

"Riempi il carrello della solidarietà... un piccolo gesto che fa una grande differenza": è l'invito che arriva dai responsabili dell'associazione 'Un buco nel tetto' di Vasto che propone la Raccolta alimentare a favore delle famiglie bisognose della città.

"Ci sono tante famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese con seri problemi economici e che con molta umiltà e dignità non chiedono aiuto, riducendo al massimo le spese, purtroppo a volte anche il cibo, con gravi conseguenze sulla salute. La nostra raccolta non risolverà i loro problemi, ma darà loro un sospiro di sollievo", si legge in una nota dei promotori.

Appuntamento sabato 27 ottobre al Conad Superstore di via Luigi Cardone a Vasto.

Si raccoglieranno: latte, zucchero, caffè, pasta, riso, tonno, legumi, detersivi per la casa e prodotti per la cura della persona.

"Alimenta la solidarietà, basta poco per donare tanto", concludono gli attivisti di 'Un buco nel tetto'.