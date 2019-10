'OktoberVast', sabato e domenica l'appuntamento

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sabato 19 e domenica 20 ottobre presso il piazzale della chiesa di Santa Maria del Sabato Santo si terrà, in collaborazione con il New Old Pub di Vasto, la 13^ edizione dell’OktoberVast Festival.

Una rivisitazione del tradizionale Oktober Fest tedesco con degustazioni di specialità della cucina locale, tedesca e tirolese. Il tutto accompagnato da ottima birra tedesca. Non mancheranno musica ed animazioni.

Gli eventuali utili della manifestazione serviranno a contribuire alla costruzione di due campetti per i ragazzi della parrocchia.