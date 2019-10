Giovani attivi per il cambiamento, l'incontro al 'Palizzi'

"Giovani: Nuovi Narratori e Attori della cooperazione allo sviluppo".

E' il titolo dell'incontro in programma nell'Aula Magna 'Maurizio Natale' dell'Istituto 'Filippo Palizzi' di Vasto venerdì 18 ottobre dalle 9 in poi.

Programma della giornata

Ore 9.00 – 11.00

Introduzione: saluto del dirigente scolastico Nicoletta Del Re, Itset 'Palizzi' Vasto (nella foto). Incontro di Giovani Attivi per il Cambiamento verso una Cittadinanza Globale. Dialogano: le rappresentanze di giovani studenti delle Scuole Superiori della Regione. Modera il dibattito Anna Maria Donnarumma, Presidente ONG PRO.DO.C.S.

Ore 11.15 – 13.30

Confronto dei Giovani Attori con i Rappresentanti delle Istituzioni Territoriali per una Nuova Narrazione della cooperazione allo sviluppo. Intervengono: Marco Marra, sociologo, ex assessore alle Politiche Sociali del Comune di Vasto, Simone Dal Pozzo, sindaco di Guardiagrele, Francesco Menna, sindaco di Vasto, Bruno Giangiacomo, presidente del Tribunale di Vasto



Pausa pranzo Ore 13.30 – 14.15



Ore 14.30 – 16.00

Dialogo tra Giovani e Rappresentanti del Terzo Settore e del Mondo Accademico della Regione Abruzzo

Don Gianfranco Travaglini, Il recinto di Michea, Fattoria sociale di Sant’Antonio -Vasto, Massimo Ippoliti, Associazione On the road - Pescara, Giulia De Donato, Arci – Pescara, Corrado De Dominicis, Fondazione Caritas Onlus - Pescara, Lucia Valori, Associazione MeD-mari e deserti – Casalbordino, Mara Maretti, prof.ssa di Sociologia Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara.



Il dialogo è aperto anche al pubblico adulto interessato.



Ore 16.00 – 17.00

Conclusioni: le decisioni dei Giovani Attori Protagonisti. Definizione di proposte, raccomandazioni e impegni concreti a favore del territorio.