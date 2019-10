Assegnati gli attestati di merito: premi per "aver valorizzato Vasto"

Premiati questa mattina, nella Sala della Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, alcuni cittadini vastesi, scolaresche degli istituti superiori cittadini ed anche pagine Facebook che, con la loro opera o con i loro progetti, hanno "contribuito alla crescita della città e le cui condotte rappresentano un esempio per la valorizzazione e promozione del Comune di Vasto".

I riconoscimenti sono andati a: Patrizia Ciccotosto, Fabio e Andrea Gileno, Costanzo Marinucci, Massimo Ricciuti, Antonio Rotondo, Tindaro Pontillo, Emanuele Verardi. E poi le classi VA e VB per ITSET “Palizzi”, gli studenti del team di progetto “Festival della Scienza Ad/ventura” per il Liceo “Mattioli”, le classi II A e IV B del Polo Liceale “Pantini – Pudente”, e gli studenti del’IIS “Mattei”.

Queste le motivazioni.

COSTANZO MARINUCCI: per la storica traversata a nuoto da Punta Penna a Vasto Marina, impresa ripetuta nel tempo, a suggellare il suo contributo con il mare rinsaldato anche dopo lo storico salvamento di cinque persone nel 1988.

EMANUELE VERARDI: per essersi distinto grazie alla sua attenta vigilanza e prontezza d’intervento nel salvataggio di un uomo e dei suoi tre figli. Sia di esempio per la sua giovane età e per dedizione tra quanti lavorano nel garantire servizi alla Città.

TINDARO PONTILLO che a rischio della propria vita ha scongiurato con grande eroismo il deragliamento di un convoglio ferroviario, lungo la linea adriatica nel tratto di Vasto.

ANTONIO ROTONDO: il benzinaio che grazie al suo gesto eroico e mettendo a repentaglio la propria vita è riuscito a domare le fiamme che stavano per coinvolgere l’area di servizio in cui lavora.

SEI DI VASTO SE… la pagina Facebook che attraverso foto, video e commenti aiuta l’Amministrazione Comunale a curare la città e a migliorarla.

VASTO E’ BELLA PERCHE’ la pagina Facebook che attraverso foto, video e commenti, raccoglie quanto di bello offre la nostra città sviluppando un grande spirito di orgoglio e appartenenza.

IL CITTADINO SEGNALA la pagina Facebook che attraverso le sue tante segnalazioni ha aiutato le Forze dell’Ordine ad individuare truffe ai danni dei cittadini.

IIS “ENRICO MATTEI” e le classi coinvolte nel progetto “Studenti giornalisti in azienda” per aver promosso un’iniziativa scolastica di apertura al territorio volta al rafforzamento delle capacità di comunicazione nelle piccole e medie imprese del vastese.

ITSET “Filippo Palizzi” e studenti della VA e VB per il progetto “Il Palizzi mostra Palizzi, omaggio 3.0 al pittore vastese” per aver contribuito ad arricchire le iniziative del bicentenario e per aver riletto in chiave moderna la figura del noto artista vastese.

POLO LICEALE STATALE “RAFFAELE MATTIOLI” e team di lavoro del progetto “Festival della Scienza Ad/ventura, iniziativa per la diffusione della cultura scientifica in Abruzzo”. Per aver diffuso qualificata cultura scientifica in città e per aver dato lustro al territorio con autorevoli personaggi ed eventi.

POLO LICEALE PANTINI-PUDENTE E STUDENTI DELLA IIA E IVB per il progetto fotografico “Percorso non comune”. Per aver donato l’esperienza di scatti fotografici degli angoli meno conosciuti della città ottimo strumento di promozione turistica.

Foto di Andrea Marino