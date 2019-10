'Educare è...', incontro sulla scuola nel tempo che cambia

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La “questione educativa”, oggi spesso presentata come un’emergenza, apre ad una molteplicità di significati, non sempre tra loro convergenti. Ciò è reso ancora più difficile vista la fatica che le varie agenzie formative, in primis famiglia e scuola, trovano nell’identificativo i compiti educativi.

L’incontro dal titolo "Educare è... Riflessi del tempo che cambia" vuole invitare ad una riflessione ad ampio raggio sul tema dell’educare, in un mondo che fa della virtualità, della competitività e della velocità i propri baluardi.

L'appuntamento, su iniziativa del Lions Club Vasto Host in collaborazione con la Scuola Madonna dell'Asilo e l'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, è in programma venerdì 11 ottobre, dalle ore 16, presso il Teatro Madonna dell'Asilo a Vasto.