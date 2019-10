Seminario aperto "La narrazione nelle pratiche di cura"

In che modo scrivere ci può aiutare?

In quali contesti la narrazione può predisporci ad un migliore rapporto con noi stessi e con il ruolo che svolgiamo?

Le ricerche scientifiche condotte negli ultimi 30 anni nel campo della scrittura toccano vari ambiti con cui siamo portati a confrontarci nella nostra vita: dalla calamità naturale alla malattia organica, dalla carriera formativa e professionale alle relazioni di coppia, dai sentimenti al comportamento.

Tutte sembrano confermare che esista un denominatore comune, un unico processo - rilevabile attraverso le modifiche nei termini utilizzanti per descrivere l’esperienza - che anticipa, e forse rende possibile, il cambiamento.

Questi temi vengono sviluppati nel primo appuntamento.

DAL BENESSERE ALLA CRESCITA PERSONALE - Seminario 1

Domenica 20 ottobre - ore 17:00-18:30.

Partendo da queste scoperte, l’interesse verso la narrazione - il processo insito in ogni forma di espressione scritta - ha trovato un considerevole sviluppo moltiplicando i campi in cui può trovare una proficua applicazione.

In particolare l’attenzione dei ricercatori si è rivolta alle relazioni di cura, intesa sia come intervento correttivo che come facilitazione di un armonico e pieno sviluppo. Fattori trasversali diventano l'apprendimento e la consapevolezza e la nuova frontiera di applicazione la didattica avanzata e la formazione non convenzionale.

Questi temi vengono sviluppati nel secondo appuntamento.

DALLA FORMAZIONE ALLA REGOLAZIONE EMOTIVA - Seminario 2

Domenica 1 dicembre - ore 17:00-18:30.

Offrendo una panoramica sulle principali applicazioni della scrittura, i due seminari teorico-esperienziali si concentrano su due campi: il cambiamento personale e la formazione cooperativa in ambienti specialistici.

I seminari gratuiti sono dedicati ai lettori e agli scrittori appassionati, in particolare a chi opera in contesti interpersonali, sia nel campo della formazione e dell’istruzione che della cura medica, del soccorso e della relazione d’aiuto.

E’ gradita la prenotazione al 338 986 6874 – Dott. Giorgio Conti, psicologo.

Presso Libreria Mondadori Bookstore Vasto, Via circonvallazione Histoniense, 3 - Vasto (CH); tel. 0873.380186.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’evento Facebook.