'Premio Italia Diritti Umani 2019', presente Cittanet

Appuntamento domenica 13 ottobre, a Roma, per il Premio Italia Diritti Umani su iniziativa della Free Lance International Press presso la sede dell'Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), in via Ulisse Aldrovandi 16.

Il Premio - spiegano i promotori - nasce dall’esigenza da parte delle associazioni coinvolte di voler dare un giusto riconoscimento a coloro che, per la loro attività, si sono distinti nel campo dei diritti umani. In un mondo in cui il profitto sembra essere lo scopo ultimo di ogni intento, bisogna sostenere chi lotta veramente, sacrificando spesso gran parte (o del tutto) la propria esistenza per aiutare il prossimo.

I Mass Media spesso non prestano la dovuta attenzione al tema dei diritti umani, se non in maniera superficiale. È giunto quindi il momento, non solo di dare un giusto riconoscimento a chi lotta per la difesa dei più deboli, ma anche di parlare su come possano essere tutelati meglio questi diritti che, anche in paesi come l’Italia oltre che all’estero, sono sistematicamente violati, soprattutto nei confronti dei più deboli.

In collaborazione con Amnesty International Italia, Cittanet e Associazione dei Sardi di Roma “Il Gremio”

Programma

Modera e presenta il premio: Antonio Maria Masia, Presidente dell’associazione dei sardi di Roma “Il Gremio ”

Saluti del Presidente della Free Lance International Press. Virgilio Violo – Ore 15. 55

Interventi

Soumailia Diawara – poeta e scrittore

L’Africa e i diritti umani – Ore 16.00

Antonio Cilli: Cittanet founder

Intelligenza artificiale, algoritmi e camere dell’eco:opportunità e minacce per l’informazione. Ore 16.10

Tiberio Graziani – Presidente – Vision & Global Trends

Informazione e diritti umani nella transazione uni-polare- Ore 16,20 –

Maria Elena Martini – Presidente Ass. Arte e Cultura per i Diritti Umani

Diritti umani, come riconquistarli – Ore 16.30

Riccardo Noury – Portavoce Amnesty Italia

Risalire dal fondo: per una nuova cultura dei diritti in Italia – Ore 16,40

Stefania Pavone – giornalista freelance per il Fatto Quotidiano e Manifesto

Antonio Russo: una vita violenta – ore 16,50

Buffet ore 17.00

Ore 17,20 – L’associazione “Artisti Civili” presenta

Che fai tu Luna in ciel? Ovvero CANTO NOTTURNO DI UN ASTRONAUTA ERRANTE SULLA TERRA

di Ferdinando Maddaloni

PREMIAZIONE ore 17,40

Consegnano i premi e leggono le motivazioni gli attori:

Michelle Carpente, Jennifer Mischiati, Cristiano Esposito

PREMIO ITALIA DIRITTI UMANI 2019

Donate opere degli artisti:

Monica Melani, Bernadette Olla, Gianna Formato