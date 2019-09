“Nonno Ascoltami! - L’Ospedale in Piazza”: screening uditivi anche a Vasto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Torna “Nonno Ascoltami! - L’Ospedale in Piazza”: la campagna di screening uditivi farà tappa a Vasto, in piazza Rossetti, nella giornata di domenica 13 ottobre.

Altri appuntamenti in Abruzzo, dopo quello di apertura di ieri a Pescara, ci saranno a Lanciano (il 5 ottobre al Palazzo degli Studi) e, sempre domenica 13, a Chieti (presso la Villa Comunale).

Oltre ai controlli dell’udito sarà possibile effettuare anche un esame vestibolare per identificare il rischio di patologie labirintiche che, insieme ad altre condizioni cliniche, possono portare al rischio di cadute.

"Un messaggio di prevenzione che parte dall’Abruzzo e arriva in 36 città e 16 regioni in tutta Italia - afferma Valentina Faricelli, presidente della Onlus Nonno Ascoltami Udito Italia - E la nostra mission travalica i confini nazionali, spingendosi fino a Ginevra, sede della OMS (Organizzazione mondiale della Sanità), dove Nonno Ascoltami! rappresenterà l’Italia il prossimo 4 e 5 dicembre, in occasione del Forum mondiale sui disturbi uditivi”.

“La grande forza di Nonno Ascoltami! - spiega il dott. Claudio Caporale, direttore reparto di Otorinolaringoiatria - Ospedale civile “Santo Spirito” Pescara - è quella di aver portato l’ospedale nelle piazze, coinvolgendo i medici e le loro equipe sanitarie. La campagna si rivolge sicuramente a una fascia di cittadini over 65, ma anche ai tantissimi giovani che mettono sempre più a rischio il proprio udito, tra ambienti altamente rumorosi e abuso di dispositivi per l’ascolto della musica in cuffia”.

“Prendendo spunto da iniziative meritevoli come Nonno Ascoltami! - aggiunge il prof. Adelchi Croce, direttore reparto di Otorinolaringoiatria - Università degli studi “G. d’Annunzio” - si deve prendere spunto per abbassare il volume delle nostre città e degli ambienti che frequentiamo ogni giorno, come ristoranti, scuole, palestre. Solo così si potremo proteggere il nostro udito, continuamente messo a rischio dal troppo rumore”.