Festeggiamenti di San Michele, chiusura con Ron e le canzoni di Lucio Dalla

Concerto in piazza Rossetti per l'appuntamento finale nell'ambito dei festeggiamenti patronali a Vasto in onore di San Michele Arcangelo.

Si esibirà Ron, con il suo spettacolo “Lucio! Il Tour”, con le canzoni di Lucio Dalla con cui Ron omaggia l’amico e collega scomparso eseguendo dal vivo alcuni dei brani più importanti che i due hanno scritto insieme e molti altri brani appartenenti al repertorio di Dalla.

Nell’album omonimo si trovano alcuni dei più grandi successi di Lucio Dalla, tre dei quali scritti insieme a Ron che per l’occasione li ha riarrangiati e reinterpretati con il proprio stile. La raccolta comprende anche i duetti “Piazza Grande” e “Chissà se lo sai” e una speciale versione di “Come è profondo il mare”, una visione molto libera di Ron che ha costruito intorno alla voce originale di Lucio un nuovo arrangiamento musicale.

Appuntamento dalle ore 22 e, a seguire, i tradizionali fuochi d'artificio conclusivi.