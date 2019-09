'Vasto in passerella', sfilano moda e bellezza in piazza Rossetti

Rinviata la scorsa settimana per via del tempo incerto, si terrà domenica 29 settembre, su iniziativa del Consorzio Vasto in Centro in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e Muzak Eventi, la terza edizione della sfilata di moda “Vasto in passerella”, in piazza Rossetti, a partire dalle ore 18.

Modelli e modelle indosseranno le nuove tendenze 2019/2020.

Si alterneranno - spiegano gli organizzatori - capi di abbigliamento casual e da cerimonia uomo donna, abbigliamento bimbi, sportswear, gioielli, pellicce, occhiali. Per l’occasione si apprezzeranno le novità riguardanti trucco e acconciature.