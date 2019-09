Serate danzanti per ridurre fenomeni di solitudine ed esclusione sociale

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domenica 22 settembre prenderà il via presso la palestra dei Salesiani il progetto ludico/sportivo denominato “Serate danzanti".

“L’Amministrazione comunale - ha spiegato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - ha concesso per tre anni al Centro Comunale Aggregazione Anziani 'Michele Zaccardi', attivo da decenni, l’utilizzo della struttura di via San Domenico Savio, per eventi di ballo, una volta a settimana, dalle ore 20 alle 24”.

“Le serate destinate agli associati del centro, con età non inferiore ai 55 anni si inseriscono - ha aggiunto l’assessore alle Politiche Sociali, Lina Marchesani - nell’ambito delle manifestazioni messe in campo dall’assessorato. Eventi di incentivazione della socializzazione rivolti ad una fascia di popolazione particolarmente bisognosa di ritrovarsi in spazi e contesti ludico-ricreativi, che fattivamente riducano fenomeni di solitudine ed esclusione, mirando al benessere personale e collettivo.

Il Centro “Zaccardi” esplica una funzione di volontariato sociale a beneficio dell’intera comunità cittadina. Negli ultimi due anni insieme alla consigliera Maria Molino abbiamo organizzato nel periodo estivo delle serate di ballo in diversi quartieri cittadini. Con la fine dell’estate è nata l’esigenza di trovare un luogo chiuso dove poter garantire le serate e grazie alla proposta del presidente Vinciguerra dell’Associazione Comunale Zaccardi è nata l’idea di questa convenzione”.