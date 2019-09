'Power Hits Estate 2019', in trionfo i Boomdabash con il vastese Fabio Clemente

È "Mambo Salentino" il tormentone dell'estate 2019.

I Boomdabash, con il vastese Fabio Clemente in arte Ketra, e Alessandra Amoroso hanno conquistato l'Arena di Verona, sold out ormai da mesi per l'evento dell'anno di RTL 102.5. Oltre alle quattordicimila persone da Verona, tutta Italia ha assistito alla serata che ha consacrato il tormentone dell'estate, collegandosi in diretta in radiovisione e in streaming, dal sito internet e dall'app gratuita di RTL 102.5.

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, “il terzo anno del Power Hits Estate costituisce la consacrazione dell’evento musicale più importante dell’estate – dichiara il Presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci –. Sono convinto che nessuno meglio di una radio che trasmette i successi italiani e internazionali possa premiare il tormentone più amato dagli ascoltatori e più suonato da tutte le radio. Con questa edizione mi sento di poter dire che il Power Hits Estate è già entrato nel cuore degli italiani”.

