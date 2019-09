Il giovane pianista Giusto Di Lallo in concerto al Chiostro del Carmine

Domenica 15 settembre alle ore 19, presso il Chiostro della Chiesa del Carmine a Vasto, si terrà il concerto del giovane pianista Giusto Di Lallo di Cupello, che svolge la sua vita artistica a Londra.

L'appuntamento rientra nell'ambito del cartellone estivo della Rassegna Musicale di Via Adriatica, su iniziativa dell'associazione culturale 'Il Cineocchio' di Ivo Menna.

"Questa occasione - sottolinea lo stesso Menna - si presenta unicamente per farci ascoltare non solo le sonate di Mozart, ma per la prima volta alcune composizioni di Philips Glass e John Cage, famoso compositore statunitense. Sono certo - dice ancora Menna - che assistendo insieme a questo concerto del giovane e affermato maestro Di Lallo la serata si riempirà con il vostro calore nel riammirare durante l'ascolto l'unica opera architettura religiosa del settecento dell'inconfondibile stile vanvitelliano".

CURRICULUM DI LALLO - Pianista eclettico, compositore e sound designer, inizia gli studi musicali all'età di 4 anni e lo studio del pianoforte A 8 anni. Nel 1994 entra nel conservatorio L. Perosi e sotto la guida del Maestro Giuseppe Squitieri consegue la laurea di pianoforte nel 2003 con la votazione di 9.50/10. Nello stesso conservatorio nel 2002 inizia lo studio della composizione con il Maestro Piero Niro conseguendo la seconda laurea nel 2012 con la votazione di 9/10. Dal 1996 svolge un'intensa attività' concertistica che lo vede impegnato come pianista solista ed accompagnatore nell'ambito della musica colta e come tastierista in numerosi progetti di diversi stili musicali. Oltre all’attività concertistica compone musica per lo schermo, per balletti e per il teatro e’ direttore artistico e regista di diversi show multimediali ed arragiantore per gruppi musicali e cantautori. Dal gennaio 2013 vive a Londra, dove lavora come pianista, compositore ed insegnante".