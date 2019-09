'Caffè Alzheimer Fest', solidarietà e musica a braccetto a Palazzo d'Avalos

Quando la solidarietà va a braccetto con la musica.

Un binomio perfetto è andato in scena domenica sera nel Cortile di Palazzo d’Avalos, con la terza edizione di Caffè Alzheimer Fest, la festa dell’associazione Avi (Alzheimer Vasto Italia) che si occupa di aiutare le persone affette da tale patologia e le loro famiglie attraverso una serie di iniziative.

La serata, sponsorizzata dal Rotary Club di Vasto e patrocinata dall’amministrazione comunale, ha riservato un intrattenimento musicale con la Corale Warm Up del maestro Alessandro Bronzo, sempre in prima linea quando c’è da sostenere eventi benefici.

Il gruppo vastese, che nel corso di questa estate si è esibito non solo in città, ma anche in Puglia a Trani e Polignano, è riuscito ancora una volta a calamitare l’attenzione, coinvolgendo il pubblico presente e facendolo diventare protagonista. Durante lo svolgimento della serata sono intervenuti Maria Teresa del Gesso (psicologa e presidente dell’associazione), Claudia Sacchet (responsabile del reparto di Geriatria dell’Ospedale San Pio di Vasto), Francesca Giangiacomo (arti terapista), Evelyn Di Santo (psicoterapeuta), Mariella Barattucci (psicologa), Maria Molino (avvocato), Patrizia Corvino (regista teatrale) e Ombretta Greco (psicologa).

Sul palco sono saliti anche Arnaldo Tascione, presidente del Rotary Club di Vasto, e Maria Molino, consigliera comunale e socia dell’associazione Avi.

Foto di Andrea Marino