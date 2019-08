'Love the 90's', closing party dell'estate 2019 al Baja Village

Il ' closing party ' di questa stagione estiva al Baja Village è con la riproposizione di una delle feste più di successo alla discoteca di Punta Penna di Vasto , il ' Love the 90's '.

Appuntamento sabato 31 agosto , per un'ultima serata tutta da vivere negli eleganti spazi del locale, con i ritmi più coinvolgenti di grandi ed amati successi che hanno segnato un'epoca. Musica selezionata dai dj Francesco Pracilio , Max Padoan e Mike Campanelli con Fabrizio Fasciani 'the voice' e l'animazione di Tiago Da Silva , Jose , Rafael & friends .

La direzione del locale invita tutti per questo evento di chiusura dell'estate 2019 , riconfermatasi nell'ottica di proposte di qualità – tra musica, balli, animazione ed ospiti - e del divertimento in sicurezza , ringraziando l'affezionato pubblico per il consenso e l'apprezzamento continui, che hanno legittimato il Baja, ormai pronto a tagliare il traguardo dei suoi 20 anni di attività , tra i locali al 'top' della costa adriatica e non solo .

Info: 389-1910111 e 389-4433008