L’Associazione culturale “Madrecultura”, in collaborazione con l’Associazione “Vigili del Fuoco in Congedo di Vasto”, è lieta di annunciare che lunedì 26 agosto 2019 alle ore 21.00 si terrà la passeggiata culturale denominata: “L’Altra Vasto –di Notte-”.

La camminata è la stessa che da ormai due stagioni si svolge tra le vie del centro storico tra le bellezze artistiche meno conosciute della città, con la novità che la stessa si svolgerà di sera. Per l’occasione sarà possibile ammirare luoghi che normalmente non sono aperti al pubblico (chiesa di S.Filomena, il giardino Genova-Rulli …) con le luci della sera.

“ La riscoperta della storia locale è l’obiettivo comune delle due associazioni. La storia cittadina deve essere intesa come fonte di educazione alla cittadinanza e come strumento per conoscere il proprio territorio per superare ogni forma di degrado e barriera. Soprattutto le nuove generazioni devono comprendere che la storia non è soltanto una sequela di avvenimenti o date, ma luoghi vissuti e viventi”.

I visitatori saranno accompagnati dal presidente di “Madrecultura” Gianluca Casciato e dal presidente dei “Vigili del Fuoco in congedo” Antonio Ottaviano, che con la sua passione e competenza impreziosirà il tour con notizie storico-sociali.

La partecipazione all’evento è gratuita. Data la disponibilità limitata dei posti è richiesta la prenotazione obbligatoria. Inoltre, si avverte che alcuni edifici storici presentano lievi difficoltà di accesso e barriere architettoniche. Si consiglia calzature comode.

Info: 328-4422433 e 347-9831460

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il Presidente di Madrecultura Gianluca CASCIATO