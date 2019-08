Salta anche il 'New Acoustic Music Festival': "Disattenzione e disinteresse del Comune"

Con il presente comunicato l’Arci di Vasto porta a conoscenza di coloro che ci hanno seguito fedelmente negli anni e di tutti gli appassionati di musica, che l’edizione del New Acoustic Music Festival non si svolgerà, per la prima volta dopo 26 intensissimi anni.

Le ragioni? Qualcuno dirà che il trend vastese di iniziative e festival annullati, interrotti e in via di sparizione temporanea o definitiva continua a fare vittime, ma nel caso del NAM dobbiamo sottolineare come questo sia dipeso da evidente disattenzione e disinteresse da parte dell’Amministrazione Comunale, intestataria storica del festival, che da oltre 10 anni oramai destina a questo appuntamento, che era il più duraturo in assoluto di sempre tra gli eventi vastesi, una cifra neanche sufficiente alla copertura delle spese di amplificazione.



In questi difficili anni l’Arci di Vasto ha coperto i disavanzi con un fondo-riserva che oggi si è esaurito.Prima di pianificare la nuova edizione abbiamo informato della situazione il primo cittadino nel corso di un colloquio, ma la considerazione rispetto ad una storica iniziativa di comprovato livello internazionale che va avanti da 26 anni è stata a dire poco tiepida e non ha prodotto risultato alcuno.

Siamo enormemente dispiaciuti per gli appassionati di musica che accorrevano da tutta Italia e che ci stanno tempestando di messaggi e richieste di chiarimenti, d’altronde il festival è conosciutissimo e recensito con ottimi commenti da tutte le più note riviste specializzate, e da sempre ha portato il nome di Vasto a livello nazionale: del resto non è facile ascoltare in Italia in una dimensione intima musicisti del calibro dei Fairport Convention, Pentangle, Eric Bibb, John Hammond, Peter Hammill, tanto per citare a caso qualcuno degli oltre 100 artisti internazionali che sono transitati a Vasto in questi anni, insieme a Lydia Lunch e Jacqui Mc Shee che si sono esibiti al NAM del 2018.



Per il futuro pesa quindi una grossa incognita su un festival che amiamo e che vorremmo tornasse a rappresentare una proposta culturale e musicale di spessore che a Vasto comincia con ogni evidenza a mancare, non a caso è sotto gli occhi di tutti che l’intero Settore Cultura necessita di un profondo e consapevole restyling.

Ringraziamo di cuore quanti ci hanno sostenuto in questi anni ed invitiamo tutti a continuare a seguirci sui nostri profili social e a stare vicini ad un festival che non merita di finire nell’oblio a cui attualmente pare destinato.