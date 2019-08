Pienone per 'La notte di Vasco' con i Senza Resa alla Marina

Oltre due ore e mezza di musica, con alcuni dei più grandi successi di Vasco Rossi a trascinare e coinvolgere il numeroso pubblico presente.

Buoni riscontri per 'La notte di Vasco' andata in scena ieri sera, dalle 23 e fino quasi alle 2 di notte, al centro di Vasto Marina, con protagonista la band Senza Resa, gruppo con il quale spesso dividono il palco alcuni dei musicisti che accompagnano il 'Blasco' nei suoi concerti, come Claudio Golinelli, 'il gallo', e Alberto Rocchetti, il 'lupo maremmano'.

Sistemazione in piazza Rodi per la 'location' del concerto, sul lato opposto a quello della Rotonda dove tradizionalmente venivano ospitate le serate musicali in zona (situazione già sperimentata in un precedente appuntamento del mese di luglio e che verrà riproposta anche oggi per il concerto di Alex Britti).