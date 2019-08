'Ladies in Jazz', serate ai Giardini di Palazzo d'Avalos: si comincia con Le Scat Noir

Violino, pianoforte e soprattutto voci capaci di riprodurre le sonorità più diverse.

La serata inaugurale dell’edizione annuale di 'Ladies in Jazz' vedrà questa sera, martedì 13 agosto, sul palco dei Giardini d’Avalos, a partire dalle ore 22, Le Scat Noir, un trio vocale femminile che propone brani della tradizione jazz e inediti arrangiati per tre voci, violino e pianoforte. Natalia Abbascià, Ginevra Benedetti e Sara Tinti non si limitano ad interpretare, ma creano. Formate al Conservatorio di Ferrara, le tre artiste hanno fra loro una sintonia che rende il loro background musicale, singolare e unico.

Domani sera ad esibirsi sarà Greta Panettieri, altra interprete unica nel suo genere. L’artista sarà accompagnata da Andrea Sammartino (piano), Giuseppe Bassi (contrabasso), Mimmo Campanale (batteria). Special guest, Daniele Cordisco alla chitarra.

La scelta degli artisti è stata fatta dal direttore artistico della manifestazione, il musicista Lino Molino. Le due serate di Ladies in Jazz patrocinate dal Comune di Vasto saranno presentate da Tiziana Smargiassi.

L’ingresso è gratuito.