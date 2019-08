Eclipse al Cortile d'Avalos, il rock dei Pink Floyd e la solidarietà

L’associazione vastese Un buco nel tetto di Luciana Salvatorelli e Roberto Colanzi, in collaborazione con il gruppo musicale Eclipse e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto, ha organizzato un concerto di beneficenza che si terrà venerdì 16 Agosto presso il Cortile del Palazzo d’Avalos alle ore 21,30.

Lo spettacolo si intitola Pink Floyd Classics e ripercorre le tappe salienti della carriera del famoso gruppo britannico diventato ormai una leggenda. Si potranno riascoltare pietre miliari del rock come Wish You Were Here, Comfortably Numb, Time, Another Brick In The Wall, ecc..

La line up degli Eclipse è composta da Luigi Mariotti alla chitarra, Francesco Marchesani alla voce, Giovanni Tabilio alle tastiere e programmazioni, Alessandro Mariotti al basso ed Emanuele Perrina alla batteria.

Il gruppo musicale Eclipse ha già suonato il 12 luglio scorso al d’Avalos per l’Avi Associazione Alzheimer Vasto Italia ed è sempre pronto a mettere la musica a servizio delle buone cause. Il costo del biglietto è di 10 euro ed il ricavato a andrà a favore dell’associazione La Conchiglia Onlus che si occupa di aiutare i pazienti del reparto di Oncologia dell’ospedale San Pio di Vasto.

Prevendita: BAR MIRO’ in piazza Lucio Valerio Pudente (di fronte al Palazzo d’Avalos)