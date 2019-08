'L'arte del saper fare', buoni riscontri per il Mercatino dell'Artigianato Creativo a Vasto Marina

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Grande soddisfazione ieri sera in viale Dalmazia a Vasto Marina per il Mercatino dell’Artigianato Creativo “L’Arte del saper fare” organizzato in collaborazione tra la Pro Loco “Città del Vasto” e la Pro Loco di San Salvo, con il patrocinio del Comune di Vasto.

Dopo l’ottimo risultato del “Festival dell’Artigianato Creativo” svoltosi il 6 luglio sul Lungomare di San Salvo Marina ed il 7 luglio in Piazza Rossetti a Vasto, le due Pro Loco hanno bissato il successo questa volta spostando l’evento al centro della riviera vastese nei pressi della Rotonda.

L’iniziativa, la prima del suo genere a Vasto Marina, ha visto la presenza di una ventina di espositori tutti creativi che hanno messo in mostra i loro manufatti realizzati con sapienza e maestria.

Una presenza, quella del Mercatino, che, oltre ad attirare la curiosità di molti, si è rivelata enormemente gradita ed apprezzata da parte degli esercenti, dei tanti passanti e soprattutto ha ricevuto il plauso dei turisti presenti.

Soddisfatti per il risultato riscontrato dall’iniziativa sia il presidente della Pro Loco “Città del Vasto” Mercurio Saraceni che il presidente della Pro Loco di San Salvo Nicola Carrisi che, di fronte al successo di questa prima uscita a Vasto Marina, hanno già annunciato una serie di iniziative analoghe che vedranno nuovamente la sinergia delle due pro loco per la prossima stagione estiva.