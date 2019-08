Toson d'Oro, domenica la rievocazione. Raimondo Todaro sarà il Principe Colonna

Saranno 250 i figuranti alla rievocazione storica del Toson d’Oro, l’iniziativa promossa e organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione culturale Amici del Toson d’Oro.

L’evento, presentato da Paola Cerella, ricorda un avvenimento svoltosi in città il 24 ottobre 1723 quando, per incarico dell’Imperatore Carlo VI d’Asburgo, il Marchese del Vasto Cesare Michelangelo d’Avalos conferì l’onorificenza cavalleresca del Collare del Toson d’oro al principe romano Fabrizio Colonna.

Dalle ore 21 un lungo corteo si snoderà da Palazzo d’Avalos attraversando Corso De Parma, Via Marchesani, Corso Plebiscito, Via Torino, Corso Garibaldi, Via Vittorio Veneto, Largo Palmieri, Corso Italia, Piazza Rossetti, Piazza Diomede, Corso de Parma, fino a Piazza Pudente.

Saranno protagonisti gli sbandieratori e musici della Città di Lucera, gli sbandieratori “San Vito” di Avigliano, i Draghi del fuoco di Barletta, Rievocatori “Fantasie d’Epoca” di Napoli e i giocolieri e mangiafuoco “Liu Bò” di Lucera.

“ A vestire i panni del principe Fabrizio Colonna sarà Raimondo Todaro, presenza fissa del programma televisivo 'Ballando con le stelle'. Il Marchese Cesare Michelangelo d’Avalos - ha evidenziato Valter Marinucci, presidente dell'associazione Amici del Toson d'Oro nella conferenza di presentazione al fianco del vice sindaco ed assessore alla Cultura Giuseppe Forte - sarà impersonato da Gianluca Casciato, presidente di Madrecultura, associazione nata nel 2017. Da alcuni anni scegliamo per questo ruolo il presidente di un’associazione meritoria, dopo Avis, e Vigili del Fuoco in congedo abbiamo scelto Madrecultura”.

“L’iniziativa - ha detto Forte - è molto attesa dai turisti. Grande novità per l’edizione 2019 il concerto del maestro Marco Vallese e del soprano Lili Stefanova Pignatelli alle ore 22:45 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore in memoria di Cesare Michelangelo d’Avalos nel 290° anno dalla morte. L’appuntamento consentirà di poter ascoltare i sorprendenti suoni dell’organo, recentemente restaurato, di scuola napoletana, realizzato nel 1719 da Domenico Mangino”.

Foto della conferenza stampa di Andrea Marino