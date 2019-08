Danni Nicholls di scena alla Rassegna di Via Adriatica

La folksinger angloamericana Danni Nicholls, con l'accompagnamento di Paolo Ercoli, calcherà la scena del Portale della Chiesa di San Pietro per il nuovo appuntamento della Rassegna Musicale di Via Adriatica, in programma mercoledì 7 agosto, dalle ore 22.

"Dal suo curriculum - sottolinea il direttore artistico Ivo Menna, dell'associazione culturale Il Cineocchio - potrete comprendere quale artista siamo riusciti a portare a Vasto d fronte allo stupendo scenario del Mare Adriatico e di quanta bellezza di memoria e di storia siamo riusciti come organizzazione e ideazione a fermare l'arte musicale. Un matrimonio unico dopo la grandissima serata del 3 agosto con la Filarmonica Russa di Udmurtia".

DANNI NICHOLLS - Fin dalla sua più giovane età, nella città di Bedford nel Regno Unito, la cantautrice Danni Nicholls è stata proiettata verso le forme musicali della musica folk, country e rock americana attraverso la collezione di dischi di sua nonna. Quando alla fine ereditò la chitarra jazz vintage di breve durata di suo zio Burns London all'età di 16 anni, sembrò naturale che avrebbe gravitato verso quel suono di radici americane. Il suo talento di cantautrice e cantante si è sviluppato rapidamente e ha iniziato a esibirsi nel Regno Unito. Ha pubblicato il suo primo EP, Heavy Shoes, nel 2010. L'anno seguente, attraverso un amico comune a Londra, Nicholls è stata presentata al produttore con sede a Nashville Chris Donohue ( le Guerre civili, Elvis Costello, Robert Plant) che all'epoca erano in tournée con Emmylou Harris. Donohue fu impressionato dalla musica di Nicholls e accettò di riportarla a Nashville per registrare il suo LP di debutto. Accanto a una band composta da esperti veterinari dello studio di Nashville, Nicholls e Donohue hanno registrato un album riccamente dettagliato di country soul e Americana che ricorda artisti come Rosanne Cash e Patsy Cline. Nello stesso anno, Nicholls ha lavorato a Londra con il produttore britannico Iain Archer (Jake Bugg, Snow Patrol, Tired Pony) sull'EP Time a quattro tracce, che sarebbe arrivato all'inizio del 2013. Dopo aver firmato con Transmission Records, il suo LP di debutto prodotto da Donohue

Nel 2018, Nicholls è stata nominata Artist of the Year nel Regno Unito agli American Music Association UK 2018 Awards e Best Country/Folk Act per gli Unsigned Music Awards 2018. [8] Nicholls si è esibita in una vetrina ufficiale alla conferenza internazionale di Folk Alliance a Kansas City, seguita da un tour di supporto per The Secret Sisters nel Regno Unito e in Irlanda e da presenze al Black Deer Festival e al Long Road Festival.

Durante l'estate, Danni è tornata a Nashville per registrare il suo nuovo album in studio The Melted Morning, previsto per l'uscita nella primavera del 2019, al Moxe Studio con il produttore Jordan Brooke Hamlin e con gli artisti The Secret Sisters e Kyshona Armstrong.