'Art in the Dunes' e l'apprezzata fusione tra arte e natura a Punta Penna-Punta Aderci

Chiusa con buoni riscontri, di critica e di pubblico, l'edizione 2019, l'ottava, di 'Art in the Dunes', nell'incantevole scenario della spiaggia di Punta Penna, all'interno della riserva naturale di Punta Aderci.

“Il mio ringraziamento va a Michele Montanaro, all’associazione culturale Eikòn e a tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria fusione tra arte e natura”, dice l’assessore ai Parchi e riserve Paola Cianci.

"Nella magia di un tramonto sulla spiaggia di Punta Penna, con un mare che infondeva una strana energia - scrive il direttore artistico Michele Montanaro -, abbiamo vissuto l’ultima serata di Art in the dunes, in cui abbiamo conosciuto la scrittrice Sara Sajeva ed il suo romanzo pieno di verità ed assistito subito dopo alla bellissima performance che univa alta letteratura sul tema “Ketos” (cui ha dato voce Dario Impicciatore, in stato di grazia), la musica di Bach (grazie ai talentuosi violoncellisti Sara Merlini e Alberto Cavazzini) e la pittura, che si è materializzata davanti ai nostri occhi per mano, abilissima, di Livio Gentile, con un pubblico meraviglioso, partecipe, a tratti incantato.

Desidero ringraziare Le Officine Culturali che hanno organizzato questo bellissimo momento con il prezioso supporto tecnico di Angelo Venditti e la collaborazione del maestro Alexander Romanovsky, che ci ha onorato di un suo saluto.

Voglio qui soprattutto ringraziare il Comune di Vasto che ha creduto in questo progetto, il Comune di Monteodorisio che quest’anno ci ha dato un segno di vicinanza, la Regione Abruzzo che ci ha conferito l’Alto Patrocinio, ma soprattutto vorrei ringraziare la “famiglia” della cooperativa Cogecstre, che nelle persone di Alessia Felizzi, Francesco Iannetta e Antonio D’Angiò, ci ha supportato e “sopportato” in questi magnifici, quindici giorni.

Voglio ringraziare tutti gli artisti che hanno partecipato con grande umiltà a questo Premio Art in the Dunes e ci hanno sorpreso con le loro installazioni artistiche tra le dune (Alessandro Antonucci, Giulietta Gheller, Barbara Giuliani & Debora Vinciguerra, Federico Lucci, Paolo Dongu, Vanni Macchiagodena, Maya Lopez Muro & Enzo Correnti, Mauro Postacchini, Marco Rateni, Massimo Ripa, Collettivo S.C.Art – Claudio Carozza, Simona Damiani & Lisa Di Battista -, Emilia Steiner & Walter Zuccarini), gli ospiti bravissimi che abbiamo incontrato e amato nelle serate precedenti, e che qui semplicemente elenco, i componenti di Rogo Teatro, Maura Chiulli, Irida Gjergji e Flavia Massimo, Federica De Francesco, Peppe Millanta e Sara Quida, Liana Marino, Stefano Barbati e Marco Di Blasio.

Ringrazio la disponibilità in qualità di membri della giuria di Paolo Spoltore, Franco Summa e Sandro Visca. Vorrei ringraziare poi i nostri partner, Ecostone, Photorama e Baja Village, e tutti i nostri sponsor, senza dei quali nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile. Ed infine voi tutti, che ci seguite con affetto e ci date conforto, che perdonate le nostre pecche, le mie soprattutto, e ci date il coraggio di continuare. Tutto ciò è per voi.

Insomma, è stata anche questa volta una bellissima e intensa avventura, faticosissima, che mi ha fatto perdere qualche chilo, ma di cui è valsa assolutamente la pena. Un’avventura con straordinari compagni di viaggio, come Nicola Sammartino, Giordano Marcianelli, Sara Colonna e Antonio Plasmati”.

Ora l’appuntamento è per sabato 28 settembre nella Sala Mattioli di Vasto dove, alle 18,30 ci sarà l’inaugurazione della mostra del contest fotografico. A seguire la premiazione delle migliori installazioni artistiche e delle migliori fotografie, la distribuzione del catalogo della manifestazione e la degustazione dei vini offerti dalla Cantina San Michele.