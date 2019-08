Boomdabash e Achille Lauro, annullato il concerto all'Aqualand

E' stato annullato il concerto, in programma venerdì 9 agosto, dei Boomdabash e Achille Lauro nell'area eventi dell'Aqualand del Vasto.

"L'organizzazione dell'evento, Gioia e Vita S.r.l., in data odierna - si legge in un post della direzione del parco acquatico di località Incoronata -, ufficializza l'annullamento del concerto dei Boomdabash e di Achille Lauro previsto per venerdì 9 agosto presso l’Aqualand del Vasto.

Il concerto è stato cancellato per problematiche logistiche organizzative.

Chi aveva acquistato il biglietto di ingresso potrà chiederne il rimborso contattando il punto vendita di riferimento entro e non oltre il 30 agosto".