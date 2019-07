Valentina Di Cesare a 'Scrittori in piazza', mercoledì l'incontro

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Mercoledì 31 luglio l'associazione culturale Liber e la Nuova Libreria vi invitano alla presentazione del romanzo di Valentina Di Cesare "L'anno che Bartolo decise di morire" edito da Arkadia.

Appuntamento in piazza Barbacani dalle ore 21:30. Sarà presente l'autrice, con Sara Del Vecchio.

In caso di pioggia l'incontro si terrà nella sala delle conferenze della Società Operaia di mutuo soccorso

La scrittrice Valentina Di Cesare ha completato gli studi in Lettere Moderne all’Università di Chieti e Mediazione culturale all’Università per stranieri di Siena.Attualmente è insegnante di italiano e storia

Ha vissuto in molte città: Pescara, Siena e Bordeaux e forse presto Valentina Di Cesare approderà in nuovo territori, sempre alla scoperta di posti diversi alla ricerca di gente da ascoltare.

Le sue grandi passioni sono sono la musica, lettura e la scrittura. Con Tabula Fati ha già pubblicato il romanzo "Marta la sarta"

"L'ANNO CHE BARTOLO DECISE DI MORIRE"

“L’anno che Bartolo decise di morire, nessuno si era accorto di niente. Parenti, amici e conoscenti non avevano sospettato nulla di quel che stava per accadere.” Comincia così uno dei libri italiani più belli degli ultimi anni, quello di Valentina di Cesare.

L'anno che Bartolo decise di morire è una storia che racconta il confine in cui può finire l'amicizia e iniziare la solitudine.

Con una scrittura antica che sembra arrivare direttamente da quel ‘900 di cui, più si perdono le tracce e più si sente la mancanza, Valentina Di Cesare ci racconta la storia di Bartolo, un uomo buono, custode di un museo che scopre, sulla sua pelle e attorno ai suoi nervi, cosa sia e quanto male possa fare trovarsi sul baratro che separa l’amicizia dalla solitudine. Bartolo, sempre attento e partecipe dei problemi altrui, vive nell’animo quelle crepe e frane che accompagnano la consapevolezza che l’infanzia è finita e che l’età adulta sa essere un teatro di indifferenza, egoismo e incuria dei sentimenti altrui.