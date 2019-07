Piero Villaggio e Anna Foglietta alla prima serata del Festival del Cinema di Vasto

L’appuntamento estivo con il cinema torna nel centro storico di Vasto e assume un nuovo volto grazie al CityFest, il contenitore di eventi culturali della Fondazione Cinema per Roma.

In calendario dal 30 luglio al 3 agosto, la manifestazione dal titolo “Notti italiane: il tocco femminile del cinema” consterà di due appuntamenti, lo Storyboard con la presentazione di un libro, alle ore 19 presso i Giardini di Palazzo D’Avalos e, subito dopo, nella cornice del cortile, la proiezione di un film del cinema indipendente, arricchita dalla presenza delle attrici Anna Foglietta, Silvia D’Amico, Simona Tabasco e Sara Serraiocco.

“Questa è una grande occasione – ha dichiarato il regista Mario Sesti, curatore del Festival di Roma - perché il CityFest si gemella con un festival più piccolino, locale, con l’intento di far conoscere una nuova generazione di attrici italiane che hanno una particolare identità e una forte espressività. Attrici moderne che fanno cinema, televisione e teatro, senza nessuna differenza in termini di intensità. Questi festival creano una situazione di prossimità, contatto e formazione, sono un’occasione di intrattenimento e al tempo stesso di crescita culturale”.

Nel corso della conferenza di presentazione, presieduta dal sindaco Francesco Menna, dall’assessore al Turismo, Carlo Della Penna e da Amerigo Ricciardi, funzionario dell’ufficio turismo, un particolare ringraziamento è stato rivolto a Edmondo del Borrello che ha collaborato con la fondazione, confermando disponibilità e presenza.

Nel corso della cinque giorni dedicata al cinema verranno, inoltre, premiate le giovani promesse vastesi che si sono distinte, tra cui Alessandro di Gregorio, che ha recentemente vinto il David di Donatello, Silvio Laccetti e Giuseppe di Renzo. Rimandata la premiazione della giovane attrice Maria Chiara Centorami che ‘era stata invitata per la premiazione e che per un misunderstanding era stata inserita dall’organizzazione all’interno del programma’, ha tenuto a precisare Della Penna.

Piero Villaggio e Anna Foglietta saranno gli ospiti della prima serata con la presentazione del primo, figlio del compianto Paolo, dell’autobiografia ‘Non mi sono fatto mancare niente’ (Mondadori). Seguirà la proiezione del film ‘Un giorno all’improvviso’ di Ciro D’Emilio, film che è valso all’attrice il Nastro d’Argento come Migliore attrice protagonista.

Il 31 luglio, Federica Cacciola, in arte Martina Dell’Ombra, presenterà il romanzo ‘Fake. Una storia vera’ (Mondadori); il primo agosto l’appuntamento è con ‘Lupo mangia cane’ (Mondadori) alla presenza dell’autrice Nora Venturini e con letture a cura di Giulio Scarpati, mentre il 2 agosto il giornalista Andrea Purgatori presenterà il suo primo romanzo, ‘Quattro piccole ostriche’ (Harper and Collins). Il 3 agosto Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo, presenterà ‘La mustang rossa’ (La Ruota Edizioni).

Per quanto riguarda il cinema indipendente, il 31 luglio Silvia D’Amico introdurrà la proiezione di ‘Orecchie’ di Alessandro Aronadio, commedia selezionata dalla Mostra del Cinema di Venezia. Il primo agosto Sara Serraiocco parlerà della sua esperienza come protagonista del film ‘Lo spietato’ di Renato De Maria, mentre il 2 agosto ci sarà Simona Tabasco, interprete principale di ‘Perez’ di Edoardo De Angelis.

Per la sezione “CityFest presenta”, i film a pagamento saranno: il 30 luglio Green Book di Peter Farrelly, vincitore di tre Oscar fra cui quello come Miglior Film; il primo agosto Men in Black: International di Felix Gary Gray, spin-off della celebre serie di film inaugurata nel 1997; il 2 agosto Stanlio & Ollio di John S. Baird e infine Toy Story 4 di John Cooley e Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti.

Scarica il programma

COME PARTECIPARE

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

Per le proiezioni a pagamento presso la sede IAT Punto Informativo, Piazza Lucio Valerio Pudente, Vasto. Prezzo: 8 euro (intero) 5 euro (ridotto) Abbonamento per tutti i film a pagamento: 30 euro