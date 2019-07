'Riarmonie'... di successo: i giovani musicisti conquistano il pubblico del chiostro

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Successo di pubblico per il concerto di musica da camera organizzato dalla Pro Loco "Città del Vasto" e dall'associazione "Musica in crescendo" di San Salvo in collaborazione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Vasto con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto.

I giovanissimi ed emozionatissimi musicisti del Gruppo da Camera "Riarmonie" di "Musica in crescendo", diretti dal bravissimo maestro Angelo Lalla, hanno intrattenuto piacevolmente ed incantato la folta ed attenta platea del chiostro dell'ex Curia Vescovile nel complesso del Carmine, eseguendo magistralmente brani di musica barocca di Vivaldi, Bach e Mozart.

Nonostante le prove del tardo pomeriggio siano iniziate in presenza di vento, nuvoloni scuri e minacciosi di pioggia, la serata si è conclusa con un concerto di alto valore artistico, apprezzato da tutti gli intervenuti. Ulteriore prova, questa, delle grandi potenzialità che il nostro territorio può vantare, facendo leva sui tanti giovanissimi talenti che si stanno formando e che danno già prova di grande professionalità artistica.

"Bisogna solo incoraggiarli ed andare loro incontro", commenta il presidente della Pro Loco di Vasto Mercurio Saraceni.