'La Mandragola', il classico di Machiavelli in dialetto vastese

Francesco Paolo Sorgente, autore e regista, torna a teatro con un lavoro impegnativo, "La Mandragola" di Machiavelli. Ma con una peculiarità. La storia non si svolge a Firenze, ma a "Lu Uaste", per l'occasione infatti la commedia è stata tradotta in vastese da Tito Spinelli ed è stato formato un nuovo sodalizio teatrale che si chiama "La Compagnia Bella".

Sorgente cura la regia. Calcheranno le scene Maria Vinciguerra, Graziangela D'Ercole, Filomena Marchesani, i fratelli Antonio e Cesario Muratore, Francescopaolo D'Adamo (arch.), Pietro Bevilacqua, Nicola Pomponio e Dorino Spadaccini.

L'appuntamento è per la serata odierna, venerdì 26 luglio, alle ore 21 a Palazzo d'Avalos.

La Mandragola è una commedia di Niccolò Machiavelli, considerata il capolavoro del teatro del Cinquecento e un classico della drammaturgia italiana. Composta da un prologo e cinque atti, è una potente satira sulla corruttibilità della società italiana dell'epoca. Prende il titolo dal nome di una pianta, la mandragola, alla cui radice vengono attribuite caratteristiche afrodisiache e fecondative.