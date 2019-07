Rassegna di Via Adriatica, appuntamento con Vanessa Peters

Secondo appuntamento nell'ambito del programma estivo 2019 della Rassegna musicale di Via Adriatica, organizzata dall'associazione culturale “Il Cineocchio" e dal direttore artistico Ivo Menna.

Dalle 22 di scena Vanessa Peters.

L'artista - si legge in una nota - è senza dubbio una delle beniamine americane in Italia per l'indie-folk. Texana ma ormai conosciutissima in Italia, torna per la promozione di due cd, “Dal Vivo”, registrato nell’agosto 2017 e disponibile on line, e il suo undicesimo lavoro in studio intitolato "Foxhole Prayers" in uscita il 5 ottobre.

Una carriera e una personalità unici e uno spirito indipendente e creativo che l'ha portata a suonare oltre 1000 concerti in 11 paesi e ad essere candidata come "Best folk artist" dal Dallas Observer. Accompagnata da Rip Rowan alla batteria e dalla sua ormai solida band italiana con Federico Ciancabilla alla chitarra e Andrea Colicchia al basso, Vanessa non è solo un'ottima performer di musica americana, ma è anche un'artista di palese curiosità e voglia di sperimentare, legata alle radici ma estremamente duttile e aperta a nuovi orizzonti.