'Festival del Cinema' di Vasto, appuntamenti a Palazzo d'Avalos

Da martedì 30 luglio torna il Festival del Cinema di Vasto, la storica manifestazione cinematografica estiva organizzata dal Comune. Quest’anno, per la prima volta, il Festival farà parte di CityFest, il contenitore di eventi culturali della Fondazione Cinema per Roma, presidente Laura Delli Colli, direttore generale Francesca Via, con un programma a cura di Mario Sesti dal titolo “Notti italiane: il tocco femminile del cinema”.

Per cinque giorni, fino al 3 agosto, il Palazzo d’Avalos, uno dei monumenti simbolo del centro storico di Vasto, ospiterà anteprime, proiezioni, incontri, conversazioni e letture.

Il programma della manifestazione prevede tre sezioni.

Presso i Giardini di Palazzo d’Avalos, si terranno le conversazioni e le letture della sezione “Storyboard”, condotte da note personalità del mondo del cinema e dello spettacolo. Il primo appuntamento (30 luglio) vedrà protagonista Piero Villaggio, figlio di Paolo, che presenterà al pubblico il libro “Non mi sono fatto mancare niente” (Mondadori), letto dall’attrice vastese Maria Chiara Centorami. Il giorno successivo (31 luglio), Federica Cacciola, in arte Martina Dell’Ombra, presenterà e leggerà il suo romanzo “Fake. Una storia vera” (Mondadori). Il primo agosto sarà la volta di “Lupo mangia cane” (Mondadori) alla presenza dell’autrice Nora Venturini con letture dell’attore Giulio Scarpati, mentre il 2 agosto il giornalista Andrea Purgatori presenterà il suo primo romanzo, “Quattro piccole ostriche” (Harper and Collins), affiancato da Maria Chiara Centorami che sarà sul palco anche nella serata di chiusura (3 agosto) con Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo e autrice de “La mustang rossa” (La Ruota Edizioni).

Nel Cortile del Palazzo d’Avalos, il Festival del Cinema di Vasto ospiterà gli appuntamenti più attesi del programma di “Notti italiane”, proponendo al pubblico quattro incontri con alcuni amati volti femminili del cinema e della serialità televisiva: le attrici presenteranno agli spettatori i film che hanno interpretato come protagoniste, una selezione di opere – drammi familiari, commedie surreali, thriller e parabole fantastiche – scelte nell’ambito del miglior cinema indipendente italiano. Inaugura il programma Anna Foglietta che presenterà Un giorno all'improvviso di Ciro D'Emilio, film che le è valso il Nastro d’Argento come Migliore attrice protagonista. Il 31 luglio, Silvia D’Amico introdurrà la proiezione di Orecchie di Alessandro Aronadio, commedia selezionata dalla Mostra del Cinema di Venezia. Il primo agosto Sara Serraiocco salirà sul palco per parlare della sua esperienza come protagonista del film Lo spietato di Renato De Maria, mentre il due agosto sarà la volta di Simona Tabasco, interprete principale di Perez di Edoardo De Angelis.

Il Cortile del Palazzo d’Avalos accoglierà inoltre i film della sezione “CityFest presenta”, una selezione delle più attese anteprime della stagione e di alcune opere presentate alla Festa del Cinema di Roma. Il 30 luglio il pubblico potrà assistere a Green Book di Peter Farrelly, vincitore di tre Oscar® fra cui quello come Miglior Film, presentato alla Festa 2018, mentre il primo agosto si terrà Men in Black: International di Felix Gary Gray, spin-off della celebre serie di film inaugurata nel 1997. Il giorno successivo (2 agosto) avrà luogo la proiezione di uno dei film più amati della scorsa Festa del Cinema, Stanlio & Ollio di John S. Baird, mentre la giornata conclusiva ospiterà un doppio appuntamento, Toy Story 4di John Cooley e Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti.

“Il volto femminile del cinema italiano e le sue protagoniste che incontreranno dal vivo il pubblico di Vasto, insieme alle anteprime e ai film dell’anno, faranno del cinema all’aperto un vero e proprio festival” ha detto Mario Sesti.

“L’atteso appuntamento con la kermesse cinematografica quest’anno - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - è in programma in anticipo rispetto agli anni precedenti. Un’occasione speciale per la città, un evento che sono certo coinvolgerà un gran numero di persone grazie al programma e agli ospiti. Mi auguro che questa edizione abbia un grande successo”.

“Siamo contenti della nuova formula adottata per questa edizione - ha spiegato Carlo Della Penna, assessore al Turismo e ai Grandi Eventi - Abbiamo appoggiato l’idea fin da subito e questo festival è stato fatto prima di tutto per passione. La città ha bisogno di iniziative come queste, Vasto è una città che cresce e vuole eventi di qualità”.

Con la collaborazione della Multisala del Corso.

Si ringrazia: Daniele Orazi - DO Consulting & Production e Fabio Lovino

COME PARTECIPARE

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili. Per le proiezioni dei film Green Book, Stanlio & Ollio, Men in Black: International, Toy Story 4 e Momenti di trascurabile felicità i biglietti si potranno acquistare presso la sede IAT Punto Informativo, Piazza Lucio Valerio Pudente, Vasto. Prezzo: 8 euro (intero) 5 euro (ridotto) Abbonamento per tutti i film a pagamento: 30 euro.

Per maggiori informazioni: www.romacinemafest.it

Nell'allegato, in formato pdf, il programma della manifestazione