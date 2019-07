Festival tra mare, arte e musica: il ‘Pinewood Beach’ all'Area Eventi del Baja Village

Miss Keta, Nu Guinea, Massimo Pericolo, Speranza, Voina, Gomma, Masamasa, Pippo Sowlo, B.Puntato e Blackbox Crew: sono loro i dieci artisti che saranno protagonisti a Vasto del del Pinewood Beach, appuntamento in programma giovedì 25 e venerdì 26 luglio nell'area eventi del Baja Village, la discoteca di Punta Penna a due passi dalla meravigliosa riserva naturale di Punta Aderci di Vasto.

Una 'location' esclusiva e suggestiva per due giornate all'insegna del divertimento, del sole, dell'arte e della musica, quest'ultima, in particolare, con la line-up su evidenziata che vedrà protagoniste alcune delle migliori proposte in ascesa della scena italiana.

Il Pinewood Beach è prodotto dalla direzione del Baja Village in collaborazione con V4V-Records e Pinewood Festival. Media partner dell'evento saranno Spotify e Noisey Italia.

Ci saranno spazi per espositori, installazioni artistiche ed un'area dedicata al food-drink oltre al palco per la musica.

I cancelli al Baja saranno aperti alle ore 18 per vivere un'esperienza indimenticabile con il tramonto sul mare e la serata al Baja.

Info biglietti: 389-1910111 e 389-4433008.

Info navetta: 327-77907009.