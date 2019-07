'Notte Bianca', fino all'alba 'baldoria' al centro di Vasto

Sipario calato sulla decima edizione della 'Notte Bianca', al centro di Vasto.

Piazze in musica, artisti di strada, giochi per i più piccoli e lo spettacolo del comico Mino Abbacuccio, tra i protagonisti della trasmissione “Made in Sud”, nel 'menù' dell'appuntamento, proposto dal Comune di Vasto e dal Consorzio 'Vasto in Centro'.

Molte le presenze registrate.

L'iniziativa, come al solito, si chiude tra la soddisfazione degli organizzatori ed i malumori di alcuni residenti per gli 'eccessi' di chi prende parte ad un evento che, inevitabilmente, qualche disagio per qualcuno comunque comporta.