Mino Abbacuccio, il comico Made di Sud a Vasto per la Notte Bianca

Una decima edizione della Notte Bianca a Vasto dedicata all’anniversario per il cinquantesimo anno dallo sbarco sulla Luna, avvenuto nel luglio del 1969.

“Il Comune di Vasto, il Consorzio Vasto in Centro e le attività che non vi aderiscono formalmente hanno organizzato con notevoli sforzi l’evento che è arricchito dalla tre giorni del Festival del Tartufo”, ha detto l’assessore al Turismo, Carlo Della Penna nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento.

“Sono entusiasta della serata. Sono quattro anni che scegliamo di organizzarla in un sabato di luglio e siamo certi del successo non solo dal punto di vista del divertimento, ma anche per l’economia, essendo un’occasione di vetrina anche per le attività commerciali del centro”, ha sottolineato Marco Corvino, presidente del consorzio.

Sarà lo spettacolo di Abbacuccio, in programma alle 21:30 in Piazza Rossetti, ad aprire la decima edizione della notte bianca a Vasto.

“Musica, spettacolo e divertimento. Sono questi gli ingredienti che caratterizzeranno la Notte più lunga dell’estate in programma domani, 20 luglio. Tutti coloro - ha dichiarato l’assessore al Turismo, Carlo Della Penna - che avranno il piacere di trascorrere la giornata di sabato nella nostra città non si annoieranno. L’evento in programma a cinquanta anni dallo sbarco sulla luna - aggiunge Della Penna - prevede tante iniziative, che coinvolgono tutto il centro storico.

Musica, balli e animazione fino alle quattro del mattino. Spazio anche per i più piccoli con l’area giochi bimbi dalle 18:00 in Piazza Rossetti con le mascotte Disney, i trampolieri luminosi ed i gonfiabili. Tanta musica con band live, dj set, serata caraibica e in Piazza del Popolo il Festival del tartufo”.

L’assessore ha inoltre ringraziato il Consorzio Vasto in Centro e gli esercenti che hanno contribuito alla organizzazione della manifestazione.