Al Baja Village arriva l'"onda" del 'Mamacita'

L'”onda” del 'Mamacita', con il ritorno del brand numero 1 dell'intrattenimento hip-hop, reggaeton e r&b, è pronta ad “infiammare” il sabato notte al Baja Village, per un nuovo grande appuntamento estivo alla discoteca di Punta Penna.

Una “sana iniezione di fuego”, assieme ad Andrea Pellizzari, Roc Stars e Tormento, nell'elegante ed esclusiva cornice dello spazio all'aperto a due passi dalla meravigliosa riserva naturale di Punta Aderci.

E il divertimento in sicurezza resta in primo piano nel locale tra i più gettonati della costa adriatica, grazie al 'BajaBus' (info 327.7907009) ed al suo numero di corse incrementate da Vasto e San Salvo in concomitanza con gli eventi locali della Notte Bianca e dello Street Food, alla presenza degli 'Angeli del Baja' ed alla preziosa collaborazione sempre in atto con le forze dell'ordine.

Info serata: 389.1910111 e 389.4433008

www.bajavillage.com

pagina Facebook: Baja Village