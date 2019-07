La Reliquia di Santa Rita da Cascia accolta a Vasto Marina

Accolta ieri a Vasto Marina la Reliquia di Santa Rita da Cascia.

Un privilegio per la Parrocchia di Santa Maria Stella Maris ma, in generale, per un po' tutta la comunità di Vasto e dintorni la presenza del prezioso frammento del Corpo della Santa, fino al 28 luglio prossimo.

A consegnarla, nella Chiesa di San Francesco d'Assisi, è stato il rettore della basilica di Santa Rita, Padre Bernardino Pinciaroli, prima nelle mani del vescovo della diocesi di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, presente per l'amministrazione delle cresime ad alcuni giovani e poi in quelle del parroco, Padre Luigi Stivaletta.

La reliquia, che resterà esposta alla venerazione dei fedeli nella Chiesa di Stella Maris aperta in questi giorni fino a mezzanotte, ha iniziato la sua Peregrinatio in diverse città d'Italia dal 2007, anno in cui in un paese della Calabria segnato da tempo da odio e violenza, il vescovo dell'epoca, insieme a sacerdoti del territorio, volle organizzare una missione popolare e porre l'iniziativa sotto la protezione di Santa Rita. I religiosi e le monache di Cascia da subito si adperarono per realizzare un reliquiario che contiene una reliquia insigne del corpo della veneratissima Santa. La reliquia è incastonata in una rosa d'oro, simbolo di tutta la vita della Santa, “maestra di misericordia”.

“L'iniziativa – spiega il parroco di Santa Maria Stella Maris, Padre Luigi Stivaletta – vuole ancora una volta porci dinanzi all'esperienza di Santità che è proposta a tutti i fedeli ed è possibile in uncammino di vita cristiana fondato sulla preghiera e sulla misericordia di Dio. Allo stesso tempo – aggiunge – vuole raggiungere e gratificare i tanti devoti di Santa Rita e offrire una preziosa opportunità di conoscenza a turisti e non e a quanti non hanno ancora avuto modo di visitare Cascia e i luoghi a Lei dedicati. In estate, spesso, si cerca un ristoro e, tra le tante proposte, c'è anche questa, motivo di preghiera, di arricchimento interiore e di coinvolgimento di fede”.

In questi giorni di permanenza a Vasto Marina, alle 17,30 recita del Rosario ed alle 18 celebrazione dell'Eucarestia con riflessioni sulla Santa.

Giovedì prossimo, 25 luglio, alle ore 19,30 nel parco antistante l'Istituto San Francesco, ci sarà la benedizione di un Roseto dedicato proprio a Santa Rita.

Il 29 luglio la reliquia sarà riaccompagnata, in pellegrinaggio solenne, a Cascia.