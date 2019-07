Rassegna Musicale di Via Adriatica, apertura con Annie Keating

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Primo appuntamento stasera, venerdì 19 luglio, per la Rassegna Musicale di Via Adriatica a Vasto, su iniziativa dell'associazione culturale Il Cineocchio di Ivo Menna.

Si esibirà in concerto, dalle 22, Annie Keating: torna in Italia la raffinata cantautrice di New York che la critica specializzata ha accostato a Joan Baez e Mary Gauthier. Il blues e il jazz, il calore degli strumenti acustici e le sue gradi doti da storyteller sono le pregevoli note della sua voce e principali caratteristiche del suo songwriting.

Annie continua a regalarci alcuni brani di uno dei suoi ultimi dischi "Trick Star", accolto con clamore da pubblico e critica e in particolare da Bob Harris, voce storica della BBC inglese che lo descrive come "un piccolo gioiello". Annie Keating ha diviso il palco con grandi artisti come John Hiatt e Chastity Brown. Un concerto altamente consigliato ai fan di Lucinda Williams, John Prine e Jason Isbell, ai fan del nuovo alternative country o americana e ai fan della tradizione del folk e dello storytelling senza tempo.