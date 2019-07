'M'avanza un cadavere' di Natalfrancesco Litterio, sabato la presentazione

Sabato 20 luglio seconda serata letteraria dell’estate 2019 dell’associazione culturale Nuovo Umanesimo.

Appuntamento alle ore 19 per la presentazione del romanzo giallo “M’avanza un cadavere” del giornalista Natalfrancesco Litterio presso l’Hotel Calgary a Casalbordino Lido. Sarà presente l’autore, che animerà la serata insieme con il sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci, Alessio Di Florio dell’associazione Nuovo Umanesimo e il coinvolgente reading di Raffaella Zaccagna. L’evento ha il patrocinio del Comune di Casalbordino, l’associazione Nuovo Umanesimo ringrazia sin d’ora Fonderie Sonore per la collaborazione tecnica e l’Hotel Calgary per l’ospitalità.

Una lugubre serata autunnale fa da scena a una cena con delitto, in cui un delitto – però – avviene davvero. Toccherà al commissario capo Annibale Nerotti, nobiluomo prestato alla Polizia più per noia che per vocazione, provare a dipanare il mistero che avvolge lo strano caso di omicidio dai troppi sospettati e troppi moventi, per una vittima che nessuno rimpiange.

"M’avanza un cadavere è un romanzo che si sviluppa con una calma maliziosa, attirando in un gorgo in cui convergono diversi elementi del giallo classico e del thriller moderno reinterpretati nello stile rock e diretto dell’autore. C’è anche molta musica nel romanzo, anche se a livello sottocutaneo. Ci sono assoli di personaggi e ci sono grandi orchestre corali, ci sono veloci percussioni punk e ballate alla Leonard Cohen” (dalla prefazione di Giovanni Di Iacovo)

Natalfrancesco Litterio, nato a Vasto il 30 luglio del 1976, è un giornalista prestato al mondo della narrativa. Appassionato di letteratura, musica e fotografia, dai tempi del Liceo ha iniziato a scrivere brevi racconti, per poi passare a narrazioni più strutturate a cavallo tra diversi generi, dal giallo/noir al thriller. L’attività giornalistica di cronaca nera si riflette sui suoi romanzi di genere poliziesco, che mischiano schemi e procedure reali a fatti e personaggi inventati, fortemente caratterizzati da tratti ironici e grotteschi.

La serata si concluderà con il Concerto "Simone Sala Trio - The Latin Jazz Night" a cura del Comune di Casalbordino in collaborazione con l’associazione A.Mare e Avis Casalbordino.

