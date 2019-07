Gelato al cioccolato e solidarietà, ricordando uno degli 'Angeli di San Giuliano'

Una grande festa del gelato al cioccolato per ricordare il figlio Luigi morto sotto le macerie della scuola "Jovine" a San Giuliano di Puglia (Campobasso) il 31 ottobre 2002.

Appuntamento nella giornata di oggi, martedì 16 luglio.

Per il dodicesimo anno Giulia e Michele Occhionero consegneranno tutto l'incasso in solidarietà della loro gelateria "Ai tre scalini" di San Salvo Marina sostenendo le attività dell'associazione di volontariato "Vita e Solidarietà" che sette anni fa ha inaugurato l'ospedale di Mpasa a Kinshasa in Congo. Ogni anno l'associazione, presieduta da Ottavio Antenucci, stanzia per il dispensario congolese 12 mila euro contribuendo al 60-70% delle spese mediche e del personale medico composto da un primario, due tecnici di laboratorio, un'ostetrica, e quattro infermieri.

Ogni mese: nascono da 16 a 20 bambini, si effettuano 3.000 analisi di laboratorio, 200 visite prescolari e prenatali, c'è qualche piccolo intervento chirurgico e vengono curati diversi pazienti per anemia, ma soprattutto per malaria, che è la causa di morte più frequente per chi non riesce per problemi economici a curarsi. Curare la malaria costa 40 dollari circa e non se lo può permettere nessuno.

"Il denaro raccolto con la festa del gelato al cioccolato del 16 luglio - spiega Michele Occhionero - servirà a completare l'acquisto delle attrezzature del reparto di Pediatria del dispensario di Mpasa".

Nel corso della serata, alle 21, è prevista l'esibizione della Corale Warm Up di Vasto diretta da Alessandro Bronzo.