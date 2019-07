"Koorvergardering: Incontro corale", domenica alla Chiesa del Carmine

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domenica 14 luglio alle ore 21, nella Chiesa della Madonna del Carmine, nuovo appuntamento musicale a cura del Coro Polifonico Histonium “B. Lupacchino dal Vasto”.

“Koorvergardering: Incontro corale” è il titolo del concerto che vedrà a Vasto la partecipazione del Coro da camera L’Olandese Viaggiante diretto dal Mº Enrico Ruggieri.

“Il titolo desidera mettere in evidenza - afferma Luigi Di Tullio direttore del CPH - come la musica, prezioso strumento di comunicazione, riesca a mettere in relazione persone ed esperienze e sia un prolifico terreno d’incontro di qualsiasi tempo e luogo.”

Buona musica.

Ingresso libero.