'Festival dell'Artigianato creativo', cresce il consenso

La sinergia di due Pro Loco, di San Salvo e Vasto, ha regalato una due giorni di vero e puro artigianato creativo.

Patrocinata dai Comuni di Vasto e San Salvo, la terza edizione del “Festival dell’Artigianato creativo”, sabato 6 luglio sul lungomare di San Salvo Marina e domenica 7 in piazza Rossetti a Vasto, ha visto protagonisti più di 30 espositori provenienti da diverse regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Lazio e persino Lombardia, i quali hanno messo in mostra le loro creazioni. Tanti pezzi unici e originali realizzati attraverso la riscoperta dell'artigianato e del fatto a mano. Due serate che hanno visto una folta presenza di pubblico che ha apprezzato i tantissimi manufatti.

Diversi gli ospiti della manifestazione: un originale laboratorio di pittura su animali di carta pesta proveniente da Roma “Per fare un gioco”, che ha subito attirato l’attenzione e la creatività dei più piccoli, dove tantissimi bambini sono stati protagonisti e pittori improvvisati; lo “street art dell'uncinetto” con l’Associazione il “Filo che Unisce” di Trivento; Workshop per grandi e bambini realizzato dalla “Tela di Penelope”, con un bellissimo laboratorio di Rose di Carta giganti.

In entrambe le serate, la creatività è sempre stata la protagonista assoluta della manifestazione. Anche le cornici a forma di cuore realizzate dalle signore del progetto “Artigianando” della Pro Loco San Salvo ha registrato la curiosità di tanti visitatori. Le due giornate hanno poi visto il culmine con la gara dell'uncinetto più veloce che ha catturato l'attenzione di tutti nel vedere la velocità e la bravura delle signore partecipanti. Gara che si è conclusa decretando la signora Doriana Stinziani di Trivento la più veloce di entrambe le serate.

Una manifestazione molto particolare che non si è limitata alla sola e semplice esposizione di manufatti, di oggetti unici, di scenografie insolite ma ha coinvolto grandi e piccini.

Soddisfazione alle stelle quindi, per la Pro Loco “Città del Vasto” e per la Pro Loco San Salvo ideatori ed organizzatori di un evento unico che sta diventando un appuntamento fisso e di riferimento per tutti i creativi non solo del nostro territorio, ma anche di altre regioni. Risultati che hanno già messo in moto le due pro loco per regalare un edizione 2020 ancora più ricca di partecipanti e creatività.