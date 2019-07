Luminarie in via Santa Maria: "Uaste bbelle, terra d'eure"

I versi di "Uaste bbelle, terra d'eure", di Francesco Paolo Votinelli, sulle luminarie accese ieri sera in via Santa Maria, al centro di Vasto.

Così il Comune ha voluto celebrare la ricorrenza dei 30 anni della sottoscrizione del gemellaggio tra le città di Vasto e Perth del 1989.

Il tutto sulla scia di quanto avvenuto lo scorso inverno a Bologna, con l'accensione di luminarie in via D'Azeglio con le note della canzone "L'anno che verrà" di Lucio Dalla.

Per l'occasione il Coro Polifonico Histonium diretto dal maestro Luigi Di Tullio ha eseguito alcuni brani musicali della tradizione vastese, tra i quali proprio il celebre brano di Votinelli.

da vastospa.it:

Uaste Bbelle, terra d'eure

di Francesco Paolo Votinelli



M' arecorde di lu Uaste

lu paése addò so' nate,

canda jè' pe la bbisagne

a sta terra ajje migrate.



Nimme puzze ma scurdaje

fore la porte a lu Cuastelle,

addò 'Zì Sande Pandalàune

vennàive ndriche e sciavunèlle.



Rit.: Uaste e bbelle e tèrra d' eure,

notte e jurne pènz' à ttàje

ma i' prima chi' mi mèure

ti vulèsse a rividaje.

E le fàmmene a la Mèreche

sonne tutte nù culaire:

ppén' aescine da la scagne

dànne satte a ffà bbattaje.



Se le mbiàschene la facce

nghe la ciprie e lu rusciatte

ma nen vàlene nu pàile

de na tosta cafunàtte.



Rit.: Uaste e bbelle e tèrra d' eure,

notte e jurne pènz' à ttàje, ecc. ecc.



Se vvulème fà le bbagne

a mma' ije a Sàute Bbìcce

ma nge sta le bbille scuje

che ttinème a la Pinnicce.



Aècche, l'acche de lu mare

'mbuzzeneite de bbinzèine:

a Ccasàrze sinde l'acche

addurà de quarajèine.



Rit.: Uaste e bbelle e tèrra d' eure,

notte e jurne pènz' à ttàje, ecc. ecc.

Francesco Paolo Votinelli

Nasce a Vasto il 13 ottobre 1891 e dopo una giovinezza vissuta nel popoloso quartiere del “castello”, a 16 anni parte da Napoli per la mitica America alla ricerca di lavoro e di un futuro migliore.

A New York lavora come sarto e per il suo carattere gioviale diventa un punto di riferimento per tutta la comunità vastese.

Viene chiamato “lu pelajje” proprio per la sua capacità di insaporire gli incontri dei concittadini emigranti e in una serata tra amici nasce "Uaste bbelle, terra d'eure" che diverrà l'inno dei Vastesi.

Nel 1965 la nostalgia della terra natia lo spinge a tornare a Vasto dove si spegne il 14 Novembre 1969, tra l'unanime cordoglio della città.

(stralcio da "Lunarie de lu Uašte")